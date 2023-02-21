53-летний мужчина из Германии стал пятым излечившимся от ВИЧ

Четверо из этих пациентов перенесли трансплантацию стволовых клеток для лечения рака крови. Их доноры имели устойчивую к ВИЧ мутацию.

Ученые заявили, что 53-летний мужчина в Германии излечился от ВИЧ. Его называют "пациентом из Дюссельдорфа", чтобы защитить частную жизнь мужчины. Эксперты также уточняют, что это пятый подтвержденный случай излечения от ВИЧ.

Подробности его успешного лечения были впервые объявлены на конференции в 2019 году, но исследователям понадобилось время, чтобы убедиться в этом окончательно.

Сегодня они объявили, что у пациента из Дюссельдорфа по-прежнему нет обнаруживаемого вируса в организме. Даже - после прекращения приема лекарств от ВИЧ четыре года назад.

Это действительно излечение, а не просто длительная ремиссия, - сказал доктор Бьорн-Эрик Оле Йенсен.

Ученые не скрывают, что это явно позитивный символ и он вселяет надежду, но работы предстоит еще много.

Пациент из Дюссельдорфа присоединился к небольшой группе людей, которые были вылечены в экстремальных обстоятельствах. Речь идет о трансплантации стволовых клеток, обычно проводимой онкологическим больным, у которых нет других вариантов.

Трансплантация стволовых клеток - процедура высокого риска, которая эффективно заменяет иммунную систему человека. Основная цель - вылечить кого-то от рака, но в нескольких случаях эта процедура также привела к излечению от ВИЧ.

Дело в том, что вирус иммунодефицита человека проникает в клетки иммунной системы и разрушает их. Без лечения продолжающийся ущерб может привести к СПИДу или синдрому приобретенного иммунодефицита, когда человек не может бороться даже с небольшой инфекцией.

Поскольку около 38,4 миллиона человек во всем мире живут с ВИЧ, методы лечения прошли долгий путь. Современные лекарства могут сдерживать распространение вируса, и в настоящее время также проводятся исследования по профилактике ВИЧ-инфекции с помощью вакцины.

Первым человеком, излечившимся от ВИЧ, был Тимоти Рэй Браун. Исследователи опубликовали его случай под названием "Берлинский пациент" в 2009 году. За этим последовал "Лондонский пациент", о котором стало известно в 2019 году.

Совсем недавно были опубликованы истории исцелившихся от ВИЧ в США.

Я думаю, мы можем получить много информации от этого пациента и от похожих случаев излечения от ВИЧ, - сказал Дженсен. Эти данные дают нам подсказки, куда двигаться, чтобы сделать стратегию лечения более безопасной.

Четверо из этих пациентов перенесли трансплантацию стволовых клеток для лечения рака крови. Их доноры имели устойчивую к ВИЧ мутацию, которая удаляет белок под названием CCR5, который ВИЧ обычно использует для проникновения в клетку.

Только 1% от общей численности населения является носителем этой генетической мутации, которая делает их устойчивыми к ВИЧ.

Трансплантация стволовых клеток - сложная процедура, сопряженная со многими рисками, и слишком рискованно предлагать ее в качестве лекарства всем, у кого ВИЧ.

Однако ученые полны надежд. Каждый раз, когда они вылечивают нового пациента, они получают ценную исследовательскую информацию, которая помогает им понять, что потребуется, чтобы найти лекарство для всех.