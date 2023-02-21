Яблоньский: Польша готова полностью закрыть границу с Беларусью

Представитель польского МИДа Павел Яблоньский сообщило о возможности закрытия границ Польши для белорусов.

Во вторник заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский публично заявил, что правительство его страны готово к принятию решения о полном закрытии государственных границ с Беларусью. По словам Яблоньского, закрытие границ Польши для белорусского государства может произойти из соображений нацбезопасности.

При этом Павел Яблоньский отметил, что администрация Варшавы не намерена закрывать границы для Беларуси, руководствуясь лишь политическими мотивами.