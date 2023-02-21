Издание Politico утверждает, что в Вашингтоне есть люди, которые намерены надавить на Киев для заключения мирного соглашения с Москвой.

21 февраля американская газета Politico взяла интервью у высокопоставленного представителя офиса Владимира Зеленского, который на условиях анонимности сообщил о наличии в Белом доме политиков, которые хотят, чтобы правительство Соединённых Штатов заставило администрацию Киева пойти на сделку с российскими властями для заключения мира.

Примечательно, что ранее Зеленский неоднократно заявлял о неготовности Укрианы идти на территориальные уступки в пользу России для подписания мирного договора.