Politico: Киев опасается, что США заставят Зеленского пойти на сделку с РФ
2023-02-21 13:19
Издание Politico утверждает, что в Вашингтоне есть люди, которые намерены надавить на Киев для заключения мирного соглашения с Москвой.
21 февраля американская газета Politico взяла интервью у высокопоставленного представителя офиса Владимира Зеленского, который на условиях анонимности сообщил о наличии в Белом доме политиков, которые хотят, чтобы правительство Соединённых Штатов заставило администрацию Киева пойти на сделку с российскими властями для заключения мира.
Примечательно, что ранее Зеленский неоднократно заявлял о неготовности Укрианы идти на территориальные уступки в пользу России для подписания мирного договора.
Опубликовано: Ткачёв Андрей