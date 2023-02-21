Трансгедеры в целях безопасности добавили в список операций феминизацию лица

По словам медиков, речь идет о серии процедур, которые могут изменить форму лица и его черты для достижения более женственного внешнего вида.

Транс-инфлюенсер Дилан Малвани недавно придал совершенно новый смысл “раскрытию гендера”.

Создатель сериала “Дни девичества” на TikTok опубликовал “раскрытие лица” после операции по его феминизации. Для многих подписчиков это стало первым случаем, когда они услышали о такой процедуре.

Она вызвала дискуссию в сети. Только на TikTok этот термин упоминается более чем в 800 миллионах раз.

Я так счастлива, и это все еще я, просто немного более мягкая версия, - сказала Малвани после операции своим 10,6 миллионам подписчиков на TikTok. Я надеюсь, что все трансгендерные и небинарные люди смогут получить необходимые им гендерно-подтверждающие ресурсы, потому что это меняет жизнь, а иногда и спасает ее.

Врачи, специализирующиеся на этой процедуре, отмечают, что, кроме всех форм гендерно-ориентированного ухода, включающего широкий спектр медицинских услуг, операции по трансформации лица могут иметь первостепенное значение в процессе перехода человека.

Почему это так важно? И что влечет за собой такая операция?

По определению John Hopkins Medicine, операция по феминизации лица (FFS) - это серия процедур, которые могут изменить форму лица и его черты "для достижения более женственного внешнего вида”.

То же самое можно сказать об операции по маскулинизации лица (FMS), которая помогает транс-мужчинам достичь более мужественного внешнего вида.

Такие услуги могут включать хирургические вмешательства по изменению формы носа, лба, челюсти, подбородка, век и бровей, а также линии роста волос и кадыка.

Но можно предпочесть и различные нехирургические процедуры для достижения желаемой женственности - удаление волос, косметические наполнители, ботулинический токсин, жировая пластика и липосакция.

FFS играет еще большую роль, когда речь заходит о личной безопасности. Доктор Фань Лян, медицинский директор Центра здоровья трансгендеров Джона Хопкинса, рассказал, что операции по феминизации лица могут иметь жизненно важное значение для безопасности трансгендеров на публике.

Транс-женщины постоянно подвергаются преследованиям и надругательствам, и их разоблачают травмирующими способами. И лицо это первое, что появляется при общении с незнакомцем, - пояснил эксперт.

Согласно отчету Института Уильямса, 1,6 миллиона американцев в возрасте от 13 лет и старше идентифицируют себя как трансгендеры и в четыре раза чаще подвергаются насильственным преступлениям, чем обычные люди.

Кампания по защите прав человека, крупнейшая в стране правозащитная организация ЛГБТК, сообщила по меньшей мере о 40 смертельных преступлениях на почве ненависти, совершенных против трансгендеров в 2022 году.

Лян считает, что уход за преображением лица может стать огромным облегчением.