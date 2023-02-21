«РИА Новости»: госпитализированный Костомаров перенёс второй инсульт

Российский фигурист Роман Костомаров перенёс повторный инсульт во время нахождения в больнице Коммунарки.

Во вторник днём источник издания "РИА Новости" в больнице Коммунарки экстренно сообщил, что Роман Костомаров перенёс второй инсульт после поражения части мозга и находится в тяжёлом состоянии, ввиду чего работающие со спортсменом медики не дают никаких прогнозов о дальнейшей судьбе своего пациента.

Известно, что ранее Костомаров перенёс ампутацию обеих стоп и нескольких пальцев на кистях рук, будучи подключенным к аппарату ИВЛ в отделении реанимации.