Голубая вспышка в небе Турции и Сирии произошла перед новым землетрясением

Пользователи соцсетей рассказали о яркой вспышке голубого света на сирийско-турецкой границе перед началом новых подземных толчков.

20 февраля в турецкой провинции Хатай на границе Турции с Сирией произошли два новых землетрясения магнитудой в 6,3 и 5,8 баллов, за которыми последовали разрушения зданий.

Известно, что перед началом новых землетрясений в небе над Сирией и Турцией была замечена голубая вспышка яркого света, природа которой необъяснима.

Примечательно, что 6 февраля перед началом первых мощных землетрясений в Сирии и Турции в небе данных стран также видели вспышку голубого света.