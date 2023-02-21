Голубая вспышка в небе Турции и Сирии произошла перед новым землетрясением
2023-02-21 13:44
Пользователи соцсетей рассказали о яркой вспышке голубого света на сирийско-турецкой границе перед началом новых подземных толчков.
20 февраля в турецкой провинции Хатай на границе Турции с Сирией произошли два новых землетрясения магнитудой в 6,3 и 5,8 баллов, за которыми последовали разрушения зданий.
Известно, что перед началом новых землетрясений в небе над Сирией и Турцией была замечена голубая вспышка яркого света, природа которой необъяснима.
Примечательно, что 6 февраля перед началом первых мощных землетрясений в Сирии и Турции в небе данных стран также видели вспышку голубого света.
Опубликовано: Ткачёв Андрей