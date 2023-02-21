«Неудобная правда об электромобилях» в истории, рассказанной Эндрю Моузманом

История под названием “Неудобная правда об электромобилях” посвящена проблемам, с которыми приходится сталкиваться владельцам электромобилей.

Журнал The Atlantic опубликовал историю Эндрю Моузмана "Неудобная правда об электромобилях", в которой автор делится своими мыслями о минусах владения электромобилем.

Суть статьи сводится к тому, что жизнь владельцев этих крутых авто не так уж и радужна.

Эндрю рассказал, что люди, купившие такую машину безусловно, найдут для себя много интересного, но в то же время "владение электромобилем переворачивает представление о вождении, стоимости и свободе".

Самой главной проблемой владельцев электромобилей является необходимость регулярной подзарядки и отсутствие специально оборудованных для этого мест.

Кроме того, покупая дорогой престижный автомобиль, человек начинает по другому воспринимать свой экономический статус, который необходимо поддерживать постоянно, делая новые финансовые вложения:

Никто не тратит лишние 5000 долларов, чтобы купить бензобак побольше в Honda Civic.

Но с электромобилем экономический статус внезапно становится более осязаемым и связанным с тем, сколько мира вы увидите, и насколько вы будете испытывать стресс или раздражение по пути.

Другими словами, ездить на таком роскошном автомобиле хочется с максимальным комфортом.

Моузман показывает, что базовый электрический грузовик Ford F-150 Lightning может стоить от 55 000 долларов.

Аккумулятор же с увеличенным радиусом действия, который увеличивает расстояние на зарядке с 230 миль до 320, повышает стоимость машины как минимум до 80 000 долларов.

Такая ситуация актуальна для полностью электрических брендов, таких как Tesla, Rivian и Lucid, а также для многих электрических предложений от старых автопроизводителей.

Вариант с большей батареей может добавить четырех- или пятизначную прибавку к и без того растущей цене.

Что касается проблемы с зарядкой, автор подробно описывает свое беспокойство, путешествуя за рулем Tesla в Долине Смерти, где по пути не видно ни одной зарядной станции.

Для тех, кто никогда не покидает комфорт города, эти опасения кажутся незначительными. Но многие из нас хотят, чтобы наши машины делали все, ездили везде, переносили нас в безграничную жизнь, которую мы себе представляем (или ту, которую нам обещают в рекламе автомобилей).

Многие, купившие электромобиль впервые, сначала будут получать невероятное удовольствие от того, что ездят на таком крутом авто.

Однако эйфория скоро закончится и владельцы столкнутся с реальными проблемами, которые требуют решения и быстро возвращают с небес на землю.