Путин: Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ

Владимир Путин сообщил о приостановке участия России в Договоре о стратегическом наступательном оружии начиная с 21 февраля.

21 февраля Владимир Путин выступил с посланием к Федеральному собранию, где публично заявил, что Россия приостанавливает своё участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. При этом Путин отметил, что Россия не вышла из договора, а лишь приостановила участие в нём, будучи вынужденной так поступить.

Также Владимир Путин отметил, что правительство Соединённых Штатов готовится к испытанию ядерного оружия, ввиду чего Минобороны России может пойти на аналогичные меры.