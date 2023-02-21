Преступнику из Англии, который вступил в интимную связь с лошадью, запретили приближаться к любому животному с копытами
Сотрудница частной конюшни в Дувре (Англия) не поверила собственным глазам, когда увидела, какое развлечение придумал себе 34-летний Филипп Генри.
Мужчина пробрался в конюшню вовсе не для того, чтобы попрактиковаться в верховой езде. Вместо этого он спустил штаны до лодыжек и насиловал одну из лошадей, хихикая при этом.
Шокированная работница не сумела задержать извращенца, но она тут же обратилась в полицию и вызвала ветеринара, который сумел получить из тела лошади образец ДНК преступника, ставший главной обвинительной уликой.
Филиппа арестовали и чуть позже выпустили под залог, запретив ему приближаться к любому животному с копытами.
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В марте Филипп предстанет перед судом, и Нил Рикс, владелец лошади, уверен, что любого наказания для этого человека будет мало.
Он назвал насильника больным и присовокупил ещё немало слов, которые не стоит употреблять в обществе.
Несколько лет назад Нил купил лошадь для своих внуков, и ему страшно представить, что Филиппа могла застукать за его деянием не взрослая сотрудница конюшни, а кто-нибудь из невинных детей.
Опубликовано: Антон Райт