Преступнику из Англии, который вступил в интимную связь с лошадью, запретили приближаться к любому животному с копытами

Сотрудница частной конюшни в Дувре (Англия) не поверила собственным глазам, когда увидела, какое развлечение придумал себе 34-летний Филипп Генри.

Мужчина пробрался в конюшню вовсе не для того, чтобы попрактиковаться в верховой езде. Вместо этого он спустил штаны до лодыжек и насиловал одну из лошадей, хихикая при этом.

Шокированная работница не сумела задержать извращенца, но она тут же обратилась в полицию и вызвала ветеринара, который сумел получить из тела лошади образец ДНК преступника, ставший главной обвинительной уликой.

Филиппа арестовали и чуть позже выпустили под залог, запретив ему приближаться к любому животному с копытами.