Офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал о желании ВСУ открыть второй антироссийский фронт.

21 февраля представитель луганской народной милиции Андрей Марочко публично заявил, что после того, как днём ранее президент США Джо Байден посетил Киев с официальным визитом, многие из офиса Владимира Зеленского начали надеяться на скорое открытие второго фронта против России.

По мнению Марочко, украинские политики рассчитывают, что появление второго антироссийского фронта облегчит им начало контрнаступательной операции.