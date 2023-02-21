Уволившись с работы, женщина из Китая стала художницей, рисующей на пляжном песке

Жительница Китая по фамилии Фенг раньше работала продавщицей, но теперь она оставила работу, чтобы заняться деятельностью, которую сложно назвать обычной.

Мать двоих детей стала художницей, рисующей картинки и послания на пляжах, причём прямо на песке.

Однажды Фенг увидела незнакомца, который рисовал на песке, попробовала и сама что-то изобразить, а после разместила фото картинки в соцсетях.

Уже через неделю она получила первый заказ на рисунок на песке.

Теперь дама утверждает, что зарабатывает до 1400 долларов в месяц, выполняя просьбы других людей и изображая для них на песке узоры и рисунки или делая красивые надписи.

Новая работа хороша гибким графиком и тем, что даёт Фенг возможность получить уверенность в себе и реализоваться в творческой сфере. Похоже, это куда лучше, чем быть продавщицей.

Но стоит отметить, что история успеха дамы, которой она делится в интернете, вызывает у людей немало скептицизма.

Народ недоумевает, откуда и от кого на художницу сыплются многочисленные заказы. Непонятно, кому и для чего может понадобиться недолговечная картинка на пляжном песке.