МИД РФ выразил протест Трейси за вовлечённость США в конфликт на Украине
2023-02-21 14:34
Министерство иностранных дел России вызвало к себе американского посла Линн Трейси 21 февраля.
Днём вторника МИД России вызвал посла Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси, которая лишь недавно заняла данный пост. Во время беседы Трейси был выражен протест за всё большее вовлечение США в конфликт на территории Украины и поставки западного оружия украинским войскам.
Также российское внешнеполитическое ведомство призвало Линн Трейси поспособствовать началу объективного расследования инцидента на "Северных потоках", установив роль Вашингтона в них.
Опубликовано: Ткачёв Андрей