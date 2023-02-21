МИД РФ выразил протест Трейси за вовлечённость США в конфликт на Украине

Министерство иностранных дел России вызвало к себе американского посла Линн Трейси 21 февраля.

Днём вторника МИД России вызвал посла Соединённых Штатов в Москве Линн Трейси, которая лишь недавно заняла данный пост. Во время беседы Трейси был выражен протест за всё большее вовлечение США в конфликт на территории Украины и поставки западного оружия украинским войскам.

Также российское внешнеполитическое ведомство призвало Линн Трейси поспособствовать началу объективного расследования инцидента на "Северных потоках", установив роль Вашингтона в них.