Путин: россияне не сочувствуют лишившимся яхт и дворцов за рубежом

Владимир Путин высказался об отношении граждан России к конфискации собственности российских предпринимателей за границей.

Днём 21 февраля Владимир Путин обратился к Федеральному собранию России впервые с начала спецоперации на Украине.

Во время выступления президент публично заявил, что простые граждане РФ не сочувствуют отечественным бизнесменам, которые потеряли свои дворцы и яхты за границей из-за западных санкций.

Также Путин отметил, что санкционное давление Запада на Россию оказалось провальным, поскольку российская экономика успешно преодолела все угрозы, выйдя на новый цикл роста.