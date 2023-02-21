Турцию настигло новое землетрясение: есть жертвы
2023-02-21 14:41
Новые землетрясения на юго-востоке Турции и Сирии почувствовали даже жители и гости курортной Антальи. Сильно пострадала провинция Хатай: разрушены дома, есть погибшие.
Новые землетрясения на юго-востоке турецкого государства и Сирии почувствовали даже жители и гости курортной Антальи.
Больше всего от природной стихии пострадала провинциальный турецкий город Хатай и приграничные районы Сирии. Обрушились дома.
По сведениям на данный момент, в обеих странах жертвами стали не менее 8 человек, пострадавших - около 300.
Опубликовано: Наталья Гончарова