Турцию настигло новое землетрясение: есть жертвы

Новые землетрясения на юго-востоке Турции и Сирии почувствовали даже жители и гости курортной Антальи. Сильно пострадала провинция Хатай: разрушены дома, есть погибшие.

Новые землетрясения на юго-востоке турецкого государства и Сирии почувствовали даже жители и гости курортной Антальи.

Больше всего от природной стихии пострадала провинциальный турецкий город Хатай и приграничные районы Сирии. Обрушились дома.

По сведениям на данный момент, в обеих странах жертвами стали не менее 8 человек, пострадавших - около 300.