США и Канаду атакуют дикие суперкабаны

Только в Америке, по оценкам экспертов, примерно 6 миллионов диких свиней ежегодно наносят ущерб на сумму 1,5 миллиарда долларов.

На протяжении десятилетий дикие свиньи наносят большой урон флоре и фауне в США: пожирают урожай, распространяют болезни и даже убивают оленей и лосей.

Теперь Северная Америка столкнулась с новой угрозой, связанной со свиньями. Речь идет о канадской гигантской “суперсвинье”, которую считают умным, крайне неуловимом животном, способном выживать в холодном климате, прокладывая туннели под снегом.

По оценкам правительства, примерно 6 миллионов диких свиней в стране ежегодно наносят ущерб на сумму 1,5 миллиарда долларов.

Мы видим прямую конкуренцию за пищу для наших местных видов, - сказал представитель Министерства сельского хозяйства США Майкл Марлоу.

Дикие свиньи наносят большой ущерб окружающей среде - начиная от поедания урожая ни в чем не повинных фермеров и заканчивая уничтожением деревьев и загрязнением воды. Они также представляют “риск для здоровья и безопасности человека”, считает Марлоу.

Свинья способна переносить вирусы гриппа, которые могут передаваться человеку. National Geographic сообщила, что свиньи даже могут “создать новый вирус гриппа”, который способен распространиться на человечество.

Первое упоминание о свиньях на континентальной части США было зафиксировано в 1539 году, когда испанский исследователь Эрнандо Де Сото высадился во Флориде со свитой, включавшей 13 кабанов.

Но только относительно недавно свиньи стали проблемой.

В первую очередь это стало причиной преднамеренного выпуска свиней людьми, которые хотели развивать охотничьи популяции. Их накачивали наркотиками и перемещали повсюду, не всегда легально. Высаживали в районах, позволяющих населению развиваться. И вот тут мы и увидели этот стремительный рост, - сказал Марлоу.

Поголовье свиней в США выросло более чем до 6 миллионов примерно в 34 штатах. По данным Министерства сельского хозяйства США, свиньи в среднем весят от 60 до 170 килограммов, но могут весить в два раза больше.

В Канаде, как и в США, дикие свиньи тоже недавно стали проблемой. В настоящее время эти животные распространены на 1 млн кв. км территории Канады, преимущественно в Альберте, Манитобе и Саскачеване.

Они невероятно умны. Они неуловимы, а также, когда на них оказывается какое–либо давление, особенно если люди начинают охотиться на них, они становятся почти полностью ночными, - отмечают эксперты.

Особенно власти Канады беспокоят “суперсвиньи”, созданные фермерами путем скрещивания дикого кабана и домашних свиней в 1980-х годах. В результате получилась более крупная свинья, которая давала больше мяса, и ее было легче отстреливать людям в канадских охотничьих заповедниках.

Эти свиньи сбежали из неволи и быстро распространились по всей Канаде. Гигантский размер – вес одной свиньи превысил 300 кг - позволяет ей выживать в суровые зимы на западе Канады, где температура может опускаться до минус 50С.

Свиньи выживают в экстремальных погодных условиях, прокладывая туннели глубиной до 2 метров под снегом, создавая снежную пещеру.

Учитывая ущерб, был предпринят ряд попыток избавиться от них. Ученые и исследователи в США и Канаде добились определенного успеха в отлове целых голов свиней в больших ловушках, в то время как в США предпринимались даже попытки отравления диких свиней.

По словам специалистов, одним из методов, который сработал в США, является использование “свиньи Иуды”. Одинокую свинью отлавливают и надевают ошейник с GPS, затем выпускают в дикую природу, где она присоединится к группе ничего не подозревающих свиней.