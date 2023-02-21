При кремации трупа - он может сесть прямо в печи, создав панику

Нередкий случай, когда новички, пришедшие на такую работу, начинают кричать в панике, что в тело вселился призрак и все в этом духе.

Но объясняется все это очень просто.

Дело в том, что при термической обработке, а в нашем случае - сжигании, мышцы начинают непроизвольно сокращаться (всегда).

И иногда доходит до того, что те сокращаются настолько сильно, что тело буквально садится.

Это объясняется так, и никак иначе.