При кремации трупа - он может сесть прямо в печи, создав панику
2023-02-21 15:12
Нередкий случай, когда новички, пришедшие на такую работу, начинают кричать в панике, что в тело вселился призрак и все в этом духе.
Но объясняется все это очень просто.
Дело в том, что при термической обработке, а в нашем случае - сжигании, мышцы начинают непроизвольно сокращаться (всегда).
И иногда доходит до того, что те сокращаются настолько сильно, что тело буквально садится.
Это объясняется так, и никак иначе.
Опубликовано: Антон Райт