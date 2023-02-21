20-летний Хасбик из Дагестана благодаря детской внешности стал долларовым миллионером

По данным аргентинских СМИ, обычный билет на Хасбика обходился посетителям в 157 долларов, а VIP-проход почти тысячу баксов.

Forbes признал блогера из Дагестана Хасбуллу Магомедова, известного в соцсети как Хасбик, долларовым миллионером, сообщает КП.

По данным издания, 20-летний парень за 3 года заработал не меньше 2,2 миллиона долларов. И это по самым скромным расценкам. К примеру, лишь на шоу в Буэнос-Айресе дагестанец заработал более 300 тысяч долларов.

По данным аргентинских СМИ, обычный билет на Хасбика обходился посетителям в 157 долларов, а VIP-проход – почти тысячу баксов.

Журналисты также учитывали новости о связи Хасбика с UFC. Блогер также подтвердил слухи о подписании партнерского контракта с бойцовским промоушеном.

Эксперты считают: для главы организации Даны Уайта это - стратегический ход. Он направлен на сближение с богатыми государствами Ближнего Востока, где горячо любят Хасбика.

Другой источник заработка Хасбуллы Магомедова - NFT, созданные командой блогера в 2021 году. При этом на старте они заработали не меньше 2 млн долларов, что следует из сведений на верифицированном блогером аккаунте Crypto Hasbulla.

Хасбулла Магомедов получил популярность после видеоролика, который стал мемом из-за фразы "клубника – бомба, честно говоря".

Пользователи сети оценили образ взрослого парня, который внешне похож на ребенка. У этой известности есть другая сторона: низкий рост молодого человека – следствие редкого генетического заболевания.

При этом дагестанец не отчаивается и хочет получать от жизни все.