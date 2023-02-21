Американские продукты, которые в странах Европы считаются непригодными в пищу

В некоторых американских продуктах содержатся вещества, которые запрещены для употребления в европейских странах.

От багетов до фокаччи Европа славится своим хлебом. Но там явно отсутствует один ингредиент: бромат калия.

Это предполагаемый канцероген, который запрещен к употреблению в пищу в Европе, Китае и Индии, но не в Соединенных Штатах.

В США химическое соединение используется некоторыми производителями продуктов питания, обычно в виде мелких кристаллов или порошка, для укрепления теста.

По оценкам специалистов, он присутствует более чем в 100 продуктах.

Профессор Эрик Миллстоун, эксперт по пищевым добавкам из Английского университета Сассекса, для CBS News:

Есть доказательства того, что такие добавки, как бромат калия, могут быть токсичными для потребителей. Они могут даже инициировать развитие опухолей.

Он сказал, что европейские регулирующие органы придерживаются гораздо более осторожного подхода к безопасности пищевых продуктов, чем их американские коллеги.

Ряд других химических веществ и веществ, запрещенных в Европе по соображениям здоровья, также разрешены в США, в том числе диоксид титана (также известный как E171); бромированное растительное масло (BVO) (E443); бромат калия (E924); азодикарбонамид (E927a) и пропилпарабен (E217).).

Миллстоун почти полвека занимался исследованиями в области пищевых продуктов и сельского хозяйства.

Он отметил, что большинство американцев, вероятно, совершенно не знают, что они ежедневно подвергаются воздействию веществ, содержащихся в их пище, которые в Европе считаются опасными.

В заявлении для CBS News Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) заявило, что при правильном использовании бромат калия превращается в безвредное вещество при производстве продуктов питания.

FDA признало, что не все соединения, используемые в каком-либо рецепте, могут превращаться в процессе производства.

Однако, по утверждению Управления по санитарному надзору, существуют меры контроля для минимизации количества опасных веществ в конечных продуктах.