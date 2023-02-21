За минувшие выходные в США произошли 10 вооруженных нападений, среди убитых и раненых почти 50 человек

Количество вооруженных нападений в Америке растет: в 2023-м произошли 82 массовые перестрелки, что на 13 больше, чем за такой же период в прошлом году.

Согласно данным Архива насилия с применением огнестрельного оружия, с 17 по 19 февраля 2023 года произошло 10 массовых перестрелок.

Количество перестрелок за выходные нетипично для середины февраля в США, сообщили эксперты. Эти инциденты последовали за несколькими громкими массовыми расстрелами в Калифорнии в прошлом месяце, а также за нападением в Университете штата Мичиган на прошлой неделе.

Исполнительный директор Архива насилия с применением огнестрельного оружия Марк Брайант сказал, что 10 массовых расстрелов за один уик-энд - это слишком, особенно для зимнего периода времени.

Исследования показывают, что насилие с применением огнестрельного оружия в США обычно возрастает в теплое время года.

В минувшие выходные произошли массовые перестрелки в Джорджии и Миссури, одиночные вооруженные нападения в Индиане, Иллинойсе, Теннесси, Луизиане, Южной Каролине и Миссисипи. Всего в результате погибли 13 человек и 46 получили ранения.

По меньшей мере 15 жертв были детьми и подростками.

Согласно данным, количество вооруженных нападений растет: в этом году в США произошли 82 массовые перестрелки, что на 13 больше, чем за такой же период в прошлом году.

Дэниел Уэбстер, директор Центра оружейной политики и исследований Джона Хопкинса, считает: массовые расстрелы подчеркивают продолжающееся бездействие законодателей штата и федеральных властей.

Вместо этого законодатели штата протолкнули законы о праве ношения оружия, которые либо устраняют необходимость получения лицензии на скрытое ношение оружия, либо делают получение такой лицензии очень легким, - сказал Вебстер. Но было обнаружено, что подход "больше оружия повсюду" приводит к росту насильственных преступлений и ничего не делает для сокращения массовых расстрелов.

Вебстер отметил, что почти во всех штатах, где в минувшие выходные произошли массовые расстрелы, за исключением Иллинойса и Южной Каролины, не требуется лицензия на скрытое ношение заряженного оружия.