Южная Корея подозревает Северную в распространении радиации

Северная Корея отвергла опасения по поводу безопасности, связанные с ее ядерными испытаниями. Власти страны заявили, что взрывы были контролируемыми.

Правозащитники призвали Южную Корею провести тесты на радиационное облучение сотням северокорейских беглецов, которые жили недалеко от ядерного полигона страны.

Тесты, проведенные правительством Южной Кореи на 40 людях в 2017 и 2018 годах, показали, что по меньшей мере у девяти из них были отклонения, которые могли указывать на высокое радиационное облучение.

Министерство объединения Сеула при этом заявило, что убедительная связь с ядерной деятельностью Северной Кореи установить не удалось и возможны другие факторы - такие как возраст, привычки к курению. Или другие виды химического воздействия.

Базирующаяся в Сеуле Рабочая группа по вопросам правосудия переходного периода заявила, что шесть ядерных взрывов в Северной Корее могли привести к распространению радиоактивных материалов по воде в пределах 40 километров от ядерного объекта в Пунгге-Ри.

В этом районе живет более миллиона человек, и он, по словам представителей группы, зависит от грунтовых вод и колодцев, поскольку водопроводной воды за пределами столицы Пхеньяна и нескольких других городов не хватает.

Северная Корея отвергла опасения по поводу безопасности, связанные с ее ядерными испытаниями. Власти страны заявили, что условия проведения испытаний каждый раз были полностью контролируемыми, утечек радиоактивных веществ не обнаружено.

Министерство объединения Сеула, которое занимается делами с Севером, заявило в заявлении, что рассмотрит вопрос о возобновлении испытаний, если у северокорейских беглецов возникнут проблемы со здоровьем или они запросят обследования.

Правозащитная группа заявила, что южнокорейские записи показывают: почти 900 человек из региона вокруг полигона Пунггири бежали в Южную Корею после первого ядерного испытания Севера в 2006 году.

Северокорейским беглецам, у которых проявляются симптомы радиационного облучения, должна быть предоставлена точная информация и соответствующее медицинское лечение, - сказал эксперт по правовым вопросам группы Итан Хи Сок Шин.

Он призвал провести независимое расследование в Северной Корее на основе результатов испытаний.

Правозащитная группа также призвала Южную Корею, Японию и Китай расследовать риски загрязнения северокорейской сельскохозяйственной продукции и морепродуктов.

В заявлении говорится, что территория вокруг ядерного полигона является районом производства продовольствия с обильными осадками и сетью ручьев, ведущих к морю.

Южная Корея и Япония уже много лет вводят запреты, но продукты, которые часто ввозятся контрабандой и маскируются под китайские.

В 2015 году Министерство безопасности пищевых продуктов и медикаментов Сеула обнаружило высокий уровень содержания радиоактивных изотопов цезия в сушеных грибах-ежах северокорейского производства, которые продавались как китайские продукты.

Наблюдатели заявили, что Северная Корея, возможно, готовится на полигоне Пунгье-ри к проведению своего седьмого ядерного испытания и первого с сентября 2017 года.