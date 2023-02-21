Регулярный режим сна может снизить риск сердечных заболеваний

Новое исследование показало, что строгий режим сна не просто помогает чувствовать себя отдохнувшим — он также может быть полезен для сердца.

Если вы из тех, кто с трудом засыпает по ночам и плохо просыпается вовремя утром, вы точно знаете, как важно поддерживать постоянный цикл сна.

Когда вы не отдыхаете как следует, вы просто плохо себя чувствуете.

В исследовании, опубликованном в журнале Американской кардиологической ассоциации, изучался режим сна взрослых старше 45 лет в течение семидневного периода.

Ученые обнаружили, что участники с нерегулярной продолжительности сна чаще имели затвердевшие артерии и больше бляшек в сонных артериях, чем те, у кто соблюдал режим сна.

У людей, чья общая продолжительность сна варьировалась от ночи к ночи на два и более часа в течение недели, с большей долей вероятности в артериях формировался высокий уровень кальцинированных жировых бляшек.

Авторы исследования считают, что нарушение циркадного ритма организма объясняет связь между плохим сном и сердечно-сосудистыми заболеваниями.