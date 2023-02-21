iPhone первого поколения 2007 года был продан на аукционе за 63 356 долларов

Владелец не пользовался iPhone и не открывал упаковку после его получения в 2007 году.

LCG Auctions, которая проводила аукцион, сообщила на своем веб-сайте, что устройство ушло за 63 356,40 долларов, что более чем в 100 раз превышает его первоначальную цену.

Более 15 лет назад Apple продала оригинальный iPhone за 599 долларов.

По данным LCG Auctions, изначально гаджет был доступен с 4 ГБ или 8 ГБ памяти, 2-мегапиксельной камерой и 3,5—дюймовым экраном.

Торги за iPhone начались с 2500 долларов, и ожидалось, что он будет продан как минимум за 50 000 долларов, но в итоге он обошелся на 13 000 долларов дороже.

Apple выпустила первый iPhone в январе 2007 года - 16 лет назад — когда руководил Стив Джобс.

Когда Джобс анонсировал телефон на конференции Macworld, он назвал его "революционным".