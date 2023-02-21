Guns N’ Roses планируют масштабное мировое турне 2023 года
Группа объявила о масштабном мировом турне 2023 года с остановками на фестивалях, стадионах и аренах по всему миру, которое начнется в июне и продлится до октября.
Тур начнется в Тель-Авиве, Израиль, 5 июня, с остановками в Испании, Бельгии, Швейцарии, Франции, Италии и других странах, а 2 июля завершит свой европейский этап в Афинах, Греция.
Североамериканский этап состоит из концертов в Нью-Джерси, Массачусетсе, Кентукки, Миссури, Флориде, Калифорнии, Техасе, Аризоне и других городах. Оно завершится 16 октября в Ванкувере.
Даты мирового тура Guns N’ Roses 2023
5 июня – Тель-Авив, Израиль @ Park Hayarkon
9 июня – Мадрид, Испания @ Civitas Metropolitan Stadium
12 июня – Виго, Испания @ Estadio Abanca Balaídos
15 июня – Дессель, Бельгия @ Grasspop Metal Meeting
17 июня – Копенгаген, Дания @Copenhell
21 июня – Осло, Норвегия @ Tons of Rock
27 июня – Глазго, Великобритания @ Bellahouston Park
30 июня – Лондон, Великобритания @ BST Гайд–парк
3 июля – Франкфурт, Германия @ Deutsch Bank Park
5 июля – Берн, Швейцария @ BERNEXPO
8 июля – Рим, Италия @ Circo Massimo
11 июля – Ландграаф, Нидерланды @ Megaland
13 июля - Париж, Франция @ Лос-Анджелес
16 июля – Бухарест, Румыния @ Национальная арена
19 июля – Будапешт, Венгрия @ Пушкаш Арена
22 июля – Афины, Греция @ Олимпийский стадион
11 августа – Херши, Пенсильвания @ стадион Хершейпарк
15 августа – Ист Резерфорд, Нью-Джерси @ Стадион МетЛайф
21 августа – Бостон, Массачусетс @ Фенуэй Парк
24 августа – Чикаго, Иллинойс @ Ригли Филд
26 августа – Нэшвилл, Теннесси @ ГЕОДИС Парк
29 августа – Шарлотт, Северная Каролина @ Spectrum Center
1 сентября – Саратога-Спрингс, Нью-Йорк @ Saratoga Performing Arts Center
3 сентября – Торонто, НА @ Rogers Centre
6 сентября – Лексингтон, Кентукки, @ Rupp Arena.
9 сентября - Луис, Миссури @ Busch Stadium
12 сентября – Ноксвилл, Теннесси @ Thompson-Boling Arena
15 сентября – Голливуд, Флорида @ Hard Rock Live
20 сентября – Билокси, Миссури @ Mississippi Coast Coliseum
23 сентября – Канзас–Сити, Миссури @ Kauffman Stadium
26 сентября - Сан-Антонио, Техас @Аламодом
28 сентября – Хьюстон, Техас @ Minute Maid Park
1 октября – Сан-Диего, Калифорния @ Snapdragon Stadium
8 октября 8 – Сакраменто, Калифорния @ Фестиваль афтершоков
11 октября – Финикс, Аризона @ Чейз Филд
16 октября – Ванкувер, Британская Колумбия @ BC Place
Опубликовано: Игнат Ветров