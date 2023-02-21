Guns N’ Roses планируют масштабное мировое турне 2023 года

Группа объявила о масштабном мировом турне 2023 года с остановками на фестивалях, стадионах и аренах по всему миру, которое начнется в июне и продлится до октября.

Тур начнется в Тель-Авиве, Израиль, 5 июня, с остановками в Испании, Бельгии, Швейцарии, Франции, Италии и других странах, а 2 июля завершит свой европейский этап в Афинах, Греция.

Североамериканский этап состоит из концертов в Нью-Джерси, Массачусетсе, Кентукки, Миссури, Флориде, Калифорнии, Техасе, Аризоне и других городах. Оно завершится 16 октября в Ванкувере.

Даты мирового тура Guns N’ Roses 2023

5 июня – Тель-Авив, Израиль @ Park Hayarkon

9 июня – Мадрид, Испания @ Civitas Metropolitan Stadium

12 июня – Виго, Испания @ Estadio Abanca Balaídos

15 июня – Дессель, Бельгия @ Grasspop Metal Meeting

17 июня – Копенгаген, Дания @Copenhell

21 июня – Осло, Норвегия @ Tons of Rock

27 июня – Глазго, Великобритания @ Bellahouston Park

30 июня – Лондон, Великобритания @ BST Гайд–парк

3 июля – Франкфурт, Германия @ Deutsch Bank Park

5 июля – Берн, Швейцария @ BERNEXPO

8 июля – Рим, Италия @ Circo Massimo

11 июля – Ландграаф, Нидерланды @ Megaland

13 июля - Париж, Франция @ Лос-Анджелес

16 июля – Бухарест, Румыния @ Национальная арена

19 июля – Будапешт, Венгрия @ Пушкаш Арена

22 июля – Афины, Греция @ Олимпийский стадион

11 августа – Херши, Пенсильвания @ стадион Хершейпарк

15 августа – Ист Резерфорд, Нью-Джерси @ Стадион МетЛайф

21 августа – Бостон, Массачусетс @ Фенуэй Парк

24 августа – Чикаго, Иллинойс @ Ригли Филд

26 августа – Нэшвилл, Теннесси @ ГЕОДИС Парк

29 августа – Шарлотт, Северная Каролина @ Spectrum Center

1 сентября – Саратога-Спрингс, Нью-Йорк @ Saratoga Performing Arts Center

3 сентября – Торонто, НА @ Rogers Centre

6 сентября – Лексингтон, Кентукки, @ Rupp Arena.

9 сентября - Луис, Миссури @ Busch Stadium

12 сентября – Ноксвилл, Теннесси @ Thompson-Boling Arena

15 сентября – Голливуд, Флорида @ Hard Rock Live

20 сентября – Билокси, Миссури @ Mississippi Coast Coliseum

23 сентября – Канзас–Сити, Миссури @ Kauffman Stadium

26 сентября - Сан-Антонио, Техас @Аламодом

28 сентября – Хьюстон, Техас @ Minute Maid Park

1 октября – Сан-Диего, Калифорния @ Snapdragon Stadium

8 октября 8 – Сакраменто, Калифорния @ Фестиваль афтершоков

11 октября – Финикс, Аризона @ Чейз Филд

16 октября – Ванкувер, Британская Колумбия @ BC Place