Сомнологи объясняют, почему ваши сны настолько яркие, что вы помните их долго после пробуждения

Самые яркие сны обычно возникают во время быстрого сна (REM). Исследования показывают, что мозг так же активен во время быстрого сна, как и во время бодрствования.

Из всех десятков или сотен тысяч часов, которые мы проводим во сне в течение жизни, мы помним только определенные сны еще долго после пробуждения. Они называются яркими снами.

То, что делает некоторые сны такими яркими и запоминающимися, может что-то сказать о самом сне, о том, что происходит в вашей реальной жизни, или о сочетании того и другого.

Однако иногда сны могут стать настолько яркими и тревожными, что нарушают ваш сон. Когда это происходит регулярно, это может поставить под угрозу ваше здоровье.

Нет однозначного ответа на вопрос, почему люди вообще видят сны, но почему мы помним определенные сны, более понятно. Во-первых, время играет ключевую роль.

В течение ночи мы проходим от четырех до шести циклов сна.

С каждым дополнительным циклом мы проводим немного больше времени в фазе быстрого сна, поэтому у нас есть больше времени для сновидений.

Таким образом, мы с большей вероятностью запомним сны ближе к пробуждению, чем сразу после засыпания.

Вы также с большей вероятностью вспомните сон, если проснетесь в середине быстрого цикла.

Помимо времени, сам сон также влияет на запоминание.

Чем более ярким и насыщенным кажется сон, тем больше вероятность, что вы его запомните.

Более того, мы с большей вероятностью запомним сны, если они расстраивают или если мы сознательно пытаемся их запомнить.

Тревожные или ненормальные сны являются распространенным побочным эффектом некоторых лекарств, в том числе сердечно-сосудистых препаратов, называемых бета-блокаторами, антидепрессантов, таких как венлафаксин, и в редких случаях препарата от бессонницы рамелтеона.

Ночные кошмары также связаны с такими заболеваниями, как нарколепсия, посттравматическое стрессовое расстройство, беременность и восстановление после злоупотребления алкоголем и токсикоманией.

Яркие сновидения могут стать проблемой для здоровья, когда сны заметно мешают хорошему ночному сну в течение длительного периода времени.

Это наблюдается при посттравматическом стрессовом расстройстве, ночных кошмарах и кошмарных расстройствах.

Первый шаг к предотвращению ночных кошмаров - это достаточное количество сна и практика направленного расслабления перед сном.

Если кошмары все еще продолжаются, и у вас возникают проблемы с возвращением ко сну, сомнологи рекомендуют замечать окружающие вас вещи, чтобы заземлиться в настоящем, например, предметы в вашей комнате или цвет ваших одеял, чтобы напомнить себе, что вы бодрствуете и в безопасности.

Если это не помогает, тогда подойдет методика когнитивно-поведенческой терапии, называемая терапией репетиций образов, которая считается наиболее эффективным способом преодоления хронических кошмаров.

Во время IRT медицинский работник помогает вам попытаться изменить содержание или повествование вашего кошмара.

Специалисты могут сделать это, помогая вам воссоздавать позитивные образы вместо пугающих и репетировать переписанный сон, иногда по 10-20 минут в день, во время бодрствования.

Идея в том, что, как только вы заснете, новые образы заменят пугающие.

Если ваши сны настолько яркие, что нарушают ваш сон, вы можете отметить любые лекарства, которые вы принимаете, или какие-либо заболевания, которые могут способствовать этому, и обсудить с врачом, как улучшить свой сон.