ФСБ: Россия не гарантировала безопасности Байдену при визите в Киев

Глава ФСБ Александр Бортников утверждает, что перед визитом в украинскую столицу Джо Байден не получал гарантий безопасности от Москвы.

21 февраля журналисты телеканал "Россия 24" взяли интервью у директора Федеральной службы безопасности РФ Александра Бортникова, который публично подтвердил, что перед поездкой президента США Джо Байдена в Киев администрация Белого дома связывалась с представителями Кремля.

В то же время Бортников утверждает, что российская сторона не гарантировала безопасность Байдену и американской делегации в ходе их поездки в Киев.