Парламент Беларуси принял закон о смертной казни за госизмену

Члены белорусского парламента утвердили закон о смертной казни за государственную измену для некоторых категорий граждан.

21 февраля Палата Представителей белорусского парламента приняла законопроект о введении смертной казни за государственную измену для чиновников и военнослужащих. Также данный закон предполагает введение штрафов за нарушение мировой безопасности, безопасности движения, нанесения ущерба государству и его народу.

За преступления подобного характера отныне предусматривается наказание в виде штрафа, который может составить до 50 тысяч базовых величин.