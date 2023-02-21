Президент Сербии Вучич: в ближайшие три дня ситуация в зоне СВО кардинально изменится

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в ближайшие три дня в зоне спецоперации на Украине произойдут кардинальные изменения.

По его мнению, заявления Владимира Путина во время послания к Федеральному собранию показывают, что российская сторона будет вести интенсивную борьбу на Украине.

Вучич считает, что это означает эскалацию конфликта, которая существенно осложнит позицию самой Сербии.

Он также отметил, что ближайшие дни ожидает серьезных изменений в политических отношениях Запада и Сербии.