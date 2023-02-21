Член делегации Байдена упал с трапа самолёта в Польше

Во время прилёта Джо Байдена в Польшу произошёл инцидент с падением человека при выходе из самолёта.

Журналисты издания WPROST.pl уведомляют, что конда 21 февраля Джо Байден приземлился на самолёте в Польше и стал спускаться с него по трапу, член делегации американского президента выпал из воздушного судна, скатившись вниз по ступенькам. Неизвестно, понадобилась ли помощь упавшему.

Примечательно, что ранее сам Байден имел опыт падения с трапа самолёта, споткнувшись в момент поднятия на борт. Тогда президент США также скатился вниз по ступеням.