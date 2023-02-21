«Комсомольская правда»: Заворотнюк выписалась из онкологической клиники
2023-02-21 20:25
В СМИ рассказали о завершении лечения от онкологии для российской актрисы Анастасии Заворотнюк.
21 февраля репортёры газеты "Комсомольская правда" сообщили, что Анастасия Заворотнюк завершила курс лечения от последствий глиобластомы головного мозга, и накануне актрису забрал из клиники её супруг Пётр Чернышев. Известно, что последнее лечение Заворотнюк продлилось пять месяцев.
По данным "Комсомольской правды", Анастасия Заворотнюк заболела онкологией летом 2019 года, с тех пор находясь в состоянии практически непрерывного лечения четыре года.
Опубликовано: Ткачёв Андрей