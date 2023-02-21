Херш отказался давать показания по «Северным Потокам» в Конгрессе США

Журналист Сеймур Херш утверждает, что не станет давать показания по диверсии на "Северных Потоках" в американском Конгрессе.

Во вторник расследователь Сеймур Херш публично заявил, что не станет давать показания в Конгрессе Соединённых Штатов или на сессии Совета безопасности ООН, поскольку за 50 лет своей журналистской деятельности он не выступал в подобных структурах, предпочитая заниматься расследовательским трудом.

Накануне Херш заявил, что в июне 2022 года американские водолазы заминировали российские трубопроводы "Северный Поток" в Балтийском море под видом учений, после чего бомбу активировали спецслужбы Норвегии.