Министр иностранных дел Растислав Качер резко высказался в адрес венгерского премьера Виктора Орбана.

21 февраля глава МИД Словакии Растислав Качер опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где использовал русскую фразу, "послав" премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. По словам Качера, такое отношение к венгерскому политику вызвано нежеланием администрации Будапешта оказывать финансовую и военную поддержку Киеву.

Характерно, что ранее Виктор Орбан неоднократно отказывался предоставлять войскам Украины оружие и вводить санкции против России под давлением Запада.