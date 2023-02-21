Байден: США и ЕС не хотят уничтожения России, россияне нам не враги
2023-02-21 20:52
Джо Байден утверждает, что западные государства не вынашивают планов по уничтожению России.
21 февраля американский президент Джозеф Байден выступил с речью в Польше, где публично заявил, что лидеры Соединённых Штатов, стран НАТО и государств-участников Европейского Союза не считают простых россиян своими врагами, также не желая, чтобы Россия оказалась уничтоженной.
По словам Байдена, население РФ не стало врагом коллективного Запада, поскольку не принимало решение о начале спецоперации в Украине, старт которой дал приказ Владимира Путина.
Опубликовано: Ткачёв Андрей