Байден: США и ЕС не хотят уничтожения России, россияне нам не враги

Джо Байден утверждает, что западные государства не вынашивают планов по уничтожению России.

21 февраля американский президент Джозеф Байден выступил с речью в Польше, где публично заявил, что лидеры Соединённых Штатов, стран НАТО и государств-участников Европейского Союза не считают простых россиян своими врагами, также не желая, чтобы Россия оказалась уничтоженной.

По словам Байдена, население РФ не стало врагом коллективного Запада, поскольку не принимало решение о начале спецоперации в Украине, старт которой дал приказ Владимира Путина.