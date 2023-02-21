Reuters: Байден пообещал новые санкции против России на этой неделе

Во время выступления в США Джо Байден заявил, что на этой неделе США и партнеры объявят о новых антироссийских санкциях.

Он отметил, что на данный момент в отношении России действует наиболее масштабный санкционный режим в истории.

Ранее заместитель главы Минфина США Уолли Адеймо сообщил о готовности Вашингтона ввести санкции против китайских компаний, продолжающих сотрудничать с Россией.

Он пообещал, что китайским компаниям разъяснят условия и причины введения санкций за материальную поддержку РФ.