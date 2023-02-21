Глава ФСБ Бортников: Россия не гарантировала Байдену безопасность во время его поездки в Киев

Глава ФСБ России Александр Бортников опроверг сообщения о том, что РФ предоставляла Джо Байдену гарантии безопасности во время его визита на Украину.

Бортников признал, что Соединенные Штаты уведомили российскую сторону о предстоящем визите Байдена по дипломатическим каналам.

При этом он подчеркнул, что Россия не давала никаких гарантий безопасности американского президента.

Бортников отметил, что Украина угрожает России терактами, за которыми стоит Запад, в том числе и в ситуации на Крымском мосту.