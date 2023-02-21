Corriere della Sera: Италия может включить дальнобойные ракеты в новый пакет помощи Украине
2023-02-21 21:28
Издание Corriere della Sera сообщает, что в Италии готовят седьмой пакет военной помощи Украине, в который могут войти ракеты дальнего радиуса действия.
Неделю назал в Италии заявили, что не будут предоставлять Киеву оружие, которое может быть использовано для нападения.
Однако после визита премьер-министра страны Джорджи Мелони в Польшу и встречи с Анджеем Дудой, а также с Матеушем Моравецким ситуация изменилась.
По итогам этой встречи польский премьер Моравецкий сообщил, что поставки оружия необходимы для стабилизации ситуации на Украине.
Опубликовано: Светлана Репина