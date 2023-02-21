Corriere della Sera: Италия может включить дальнобойные ракеты в новый пакет помощи Украине

Издание Corriere della Sera сообщает, что в Италии готовят седьмой пакет военной помощи Украине, в который могут войти ракеты дальнего радиуса действия.

Неделю назал в Италии заявили, что не будут предоставлять Киеву оружие, которое может быть использовано для нападения.

Однако после визита премьер-министра страны Джорджи Мелони в Польшу и встречи с Анджеем Дудой, а также с Матеушем Моравецким ситуация изменилась.

По итогам этой встречи польский премьер Моравецкий сообщил, что поставки оружия необходимы для стабилизации ситуации на Украине.