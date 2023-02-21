Глава МИД Словакии Качер послал премьера Венгрии Орбана матом за его позицию по Украине
2023-02-21 21:40
Глава МИД Словакии Растислав Качер осудил позицию премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине и послал его матом.
Качер отметил, что вся Европа придерживается единой политики в отношении Украины, и только Венгрия остается исключением.
Он подчеркнул, что считает правильным оказание военной помощи Киеву и осуждает венгерского премьера за пророссийскую политику.
Качер сказал, что у него есть единственное послание для соратников Путина, включая Виктора Орбана: «Иди на ***!».
Опубликовано: Светлана Репина