Володин: Путин внёс на рассмотрение в Госдуму закон о приостановке ДСНВ

Вячеслав Володин высказался о решении Владимира Путина приостановить участие России в ДСНВ с США.

21 февраля спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин сообщил, что Владимир Путин уже внёс на рассмотрение в данный орган законопроект о приостановке действия Договора о стратегических наступательных вооружениях, который был ранее заключен между администрациями Москвы и Вашингтона.

По словам Володина, члены Госдумы намереваются рассмотреть предложенный Путиным проект закона уже завтра. Известно, что в МИД России заявили об обратимости решения Владимира Путина о неучастии Москвы в ДСНВ, если Соединённые Штаты покажут свою заинтересованность в работе данного документа.