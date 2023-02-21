Глава парламента Крыма Константинов: СВО нужно расширить до Одессы для безопасности полуострова

Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что границы спецоперации следует расширить до Одессы.

По его словам, это необходимо для гарантий безопасности полуострова от ракет любой дальности.

Константинов считает, что для этого Одесса должна перейти под контроль Российской Федерации.

Ранее глава Крымского парламента заявил, что заявление Путина о готовности к испытаниям ядерного оружия станут «красной линией» для Запада.