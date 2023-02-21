Сильный пожар начался в отеле «МКМ» в центе Москвы

Вечером 21 февраля произошёл пожар на территории московской гостиницы "МКМ".

Во вторник вечером на Международной улице Москвы начался пожар в здании отеля "МКМ", из-за чего прибывшие на место инцидента сотрудники МЧС начали операцию по эвакуации постояльцев отеля. Очевидцы событий утверждают, что пламя распространяется быстро, перекидываясь на соседние этажи.

Известно, что пожарные сумели спасти одного взрослого и трёх несовершеннолетних, которые рассказали, что пожар начался после того, как постоялец отеля поджёг свои вещи в общем коридоре.

Позднее стало известно, что сотрудники МЧС спасли одиннадцать человек включая семерых детей, продолжив тушить пожар на 16-ом этаже здания.