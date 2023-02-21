CNN: Байден в своей речи упомянул Путина 10 раз, Путин Байдена – ни разу
2023-02-21 22:17
CNN сообщает, что во время своей речи в Варшаве президент США Джо Байден 10 раз упомянул Владимира Путина.
В то же время Путин, обращаясь сегодня к Федеральному собранию, ни разу за свое выступление не упомянул Байдена.
Телеканал даже приводит цитату в подтверждение того, что один раз американский лидер назвал своего российского коллегу по имени.
В своей речи Байден заявил, что Владимир Путин может остановить конфликт на Украине своим словом.
Опубликовано: Светлана Репина
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