CNN: Байден в своей речи упомянул Путина 10 раз, Путин Байдена – ни разу

CNN сообщает, что во время своей речи в Варшаве президент США Джо Байден 10 раз упомянул Владимира Путина.

В то же время Путин, обращаясь сегодня к Федеральному собранию, ни разу за свое выступление не упомянул Байдена.

Телеканал даже приводит цитату в подтверждение того, что один раз американский лидер назвал своего российского коллегу по имени.

В своей речи Байден заявил, что Владимир Путин может остановить конфликт на Украине своим словом.