Польша закрывает последний работающий пункт пропуска на границе для белорусских грузовиков

МВД Польши сообщает, что единственный работающий КПП на границе с Беларусью закрывается для движения белорусских грузовиков.

По информации ведомства, причиной для такого решения послужили действия белорусских властей в отношении польских перевозчиков.

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что его страна даст Беларуси симметричный ответ на принятые меры.

Ранее белорусская сторона объявила об ограничении въезда на свою территорию для польских тягачей и грузового автотранспорта.