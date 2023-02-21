ABC: в Австралии обнаружили целый «улей шпионов»
Телеканал ABC со ссылки на заявление властей Австралии сообщает, что в стране был обнаружен целый «улей шпионов».
Глава Австралийской организации безопасности и разведки Майк Берджес в своем докладе обвинил бывших военных страны в работе на авторитарные режимы.
Он отметил, что количество австралийцев, которые становятся жертвами шпионажа, сейчас выше, чем когда-либо.
Берждес рассказал, что шпионов внедрили несколько лет назад, и они активизировались после объявления планов США, Великобритании и Австралии по созданию флота атомных подводных лодок.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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