ABC: в Австралии обнаружили целый «улей шпионов»

Телеканал ABC со ссылки на заявление властей Австралии сообщает, что в стране был обнаружен целый «улей шпионов».

Глава Австралийской организации безопасности и разведки Майк Берджес в своем докладе обвинил бывших военных страны в работе на авторитарные режимы.

Он отметил, что количество австралийцев, которые становятся жертвами шпионажа, сейчас выше, чем когда-либо.

Берждес рассказал, что шпионов внедрили несколько лет назад, и они активизировались после объявления планов США, Великобритании и Австралии по созданию флота атомных подводных лодок.