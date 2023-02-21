55-летняя мать-одиночка стала одной из самых популярных моделей

Она официально запустила свою страницу OnlyFans и дочерний аккаунт в Instagram. Сегодня у нее масса поклонников от 19 до 79 лет.

55-летняя американка зарабатывает на онлайн-сайте по подписке пятизначные суммы. Она рассказала, что все началось в период пандемии.

Мне было 53 года, я воспитывала своего сына-подростка, заботилась о стареющей матери и работала на скучной офисной работе, которая не давала льгот или шансов на карьерный рост, - поделилась она.

Место работы, по словам женщины, было обусловлено близостью к дому и дневной сменой, что важно для мамы-одиночки. И, когда она прочла о моделях OnlyFans, после некоторых раздумий решилась на такой же шаг.

В течение следующего месяца я работала днем, выполняла “мамины обязанности”, а затем полностью включала исследовательский режим OnlyFans. В большинстве случаев я засыпала в 2 часа ночи после нескольких часов чтения и выработки стратегии, - вспоминает модель.

Она признается: уверенности в том, что кому-то будет интересна дама за 50, причем обычной внешности, не было.

В течение многих лет средства массовой информации говорили мне, что идеальная женщина - 25-летняя, подтянутая и “задорная”. И что чем дальше вы удаляетесь от этого идеала, тем менее желанной становитесь. Но я видела среди моделей женщин моего возраста и старше. Это было откровением! Я подумала: может быть, это и мой шанс все изменить, - призналась американка.

Она официально запустила свою страницу OnlyFans и дочерний аккаунт в Instagram. Сегодня у нее масса поклонников от 19 до 79 лет, но больше всего комплиментов получает от мужчин от 24 до 40.

Количество моих подписчиков в Instagram резко возросло, и к концу апреля 2021 года у меня было 10 000 подписчиков и 65 подписчиков на мой аккаунт OnlyFans.

Женщина вспоминает: когда однажды ее вызвал босс, чтобы за что-то раскритиковать, она сделала то, о чем мечтают многие: сказала "До свидания!".

И уволилась на следующий день, отдавая OnlyFans уже полный рабочий день. С этого момента, отметила модель, она стала сама распоряжаться своим временем, а заработки при этом стали расти.

Она стала узнаваемой, ею заинтересовались СМИ. Модель признается: в ее кокетливых, развлекательных видеоклипах в Instagram, Facebook, Twitter и TikTok заложено многое.

Она делает все, чтобы излучать счастливую, улыбающуюся, естественную маму со Среднего Запада, которую узнают люди. И очень рада, что ее опыт вселяет уверенность в других женщин, которые хотят что-то изменить в своей жизни.