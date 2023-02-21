У Романа Костомарова перестал видеть правый глаз

Олимпийский чемпион попал в больницу два месяца назад. Медики продолжают бороться за его жизнь и здоровье, но ситуация сложная.

СМИ не успели сообщить, что легендарный фигурист перенес инсульт, как стало известно о других проблемах со здоровьем Костомарова. Как сообщает СтарХит, у него полностью перестал видеть правый глаз.

Врачи удалили у 46-летнего Романа глазной хрусталик. Несколько лет назад спортсмену провели операцию по его замене, а сейчас процедуру повторили из-за сильного фронтита. Воспаление в лобных пазухах, как известно, оказывает давление на глаза, вызывает обильное слезоотделение и светобоязнь.

Костомаров в крайне тяжелом состоянии, спортсмен подключен к ИВЛ. СМИ сообщают, что олимпийский чемпион пережил инсульт.

У звезды спорта также проблемы с легкими, сердцем. Сообщается, что у Романа из-за сепсиса развился гнойный менингит. Семья фигуриста официальных комментариев о его здоровье не дает.

За Костомарова молится вся Россия. На его поправку надеются также родные и коллеги спортсмена.