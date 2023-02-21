Глава Генштаба ВС Чехии Ржехка: стране нужно готовиться к столкновению НАТО и России

Руководитель Генштаба армии Чехии генерал-майор Карел Ржехка заявил, что стана должна готовиться к столкновению НАТО с Россией.

По его словам, в случае такого конфликта Чехия уже с первых минут станет его участницей.

Он отметил, что по военному плану НАТО большая часть чешской армии отправится воевать, а территория страны превратится в значимую опорную и транзитную зону.

Ржекха подчеркнул, что при этом сценарии Россия не даст Чехии подготовиться . Он также отметил, что в подобном конфликте чешская армия способна продержаться только несколько недель.