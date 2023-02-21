Глава Генштаба ВС Чехии Ржехка: стране нужно готовиться к столкновению НАТО и России
Руководитель Генштаба армии Чехии генерал-майор Карел Ржехка заявил, что стана должна готовиться к столкновению НАТО с Россией.
По его словам, в случае такого конфликта Чехия уже с первых минут станет его участницей.
Он отметил, что по военному плану НАТО большая часть чешской армии отправится воевать, а территория страны превратится в значимую опорную и транзитную зону.
Ржекха подчеркнул, что при этом сценарии Россия не даст Чехии подготовиться . Он также отметил, что в подобном конфликте чешская армия способна продержаться только несколько недель.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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