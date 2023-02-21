Причины, по которым волосы седеют в разы быстрее

Седина, раньше или позже, появляется практически у всех людей. И поскольку поседение для большинства является свидетельством старения организма, изменение цвета волос многие люди воспринимают как проблему.

Поседение волос связано с тем, что в пигментации отсутствует больше 70% меланина. Как правило, первые признаки седины появляются в возрасте 35-40 лет. Постепенно количество седых волос становится больше, позже меняется цвет бороды, усов, бровей.

Таким образом, подобные изменения являются естественным процессом. Однако в некоторых случаях человек начинает седеть гораздо раньше – в возрасте до 25 лет. В таком случае речь идет уже о ранней седине. Как правило, такая патология связана с воздействием негативных факторов, вследствие чего нарушается функционирование меланоцитов. В такой ситуации необходимо пройти ряд исследований, чтобы выяснить причину патологии и, по возможности, устранить ее.

Исторически сложилось так, что французская королева Мария Антуанетта, как говорят, поседела за одну ночь, и у нее появилась чисто белая голова после того, как она услышала о своем предполагаемом конце под гильотиной, когда Французская революция достигла своего пика в 1793 году.

Ученые называют это явление кантиком или ахромотрихией. Вклад стресса в этот процесс был общепризнанным, но не доказанным с медицинской точки зрения фактом.

Экспериментальная установка для текущего исследования была проста и предназначена для оценки только одного: вызывает ли стресс от боли изменение цвета меха у мышей. Ученые разработали очень простой эксперимент, чтобы выяснить, зависел ли феномен от активации симпатических нервных волокон.

Симпатическая нервная система является частью вегетативной нервной системы, откуда происходит большая часть контроля над непроизвольным и висцеральным действием. Она состоит из спинномозговых ганглиев или узлов нервных клеток, откуда волокна разветвляются, чтобы путешествовать по всему организму.

Мышам сначала вводили смолуфератоксин, а затем их лечили гуанетидином, лекарством, которое ингибирует нервные симпатические волокна и, таким образом, может останавливать экспрессию и передачу сигналов симпатического нерва. Они обнаружили, что гуанетидин предотвращал потерю цвета волос в течение нескольких недель после индукции стресса, блокируя симпатические сигналы после инъекции, вызывающей боль.

Исследователи пришли к выводу, что передача сигнала через симпатическую нервную систему является мощным ролевым игроком при ахромотрихии.

В другом эксперименте был использован сильный симпатический стимул. В результате ученые обнаружили, что нервные волокна луковиц волосяного фолликула выделяют норадреналин вблизи стволовых клеток меланоцитов, заставляя их дифференцироваться.

Последний тест заключался в лечении меланоцитов человека в культуре, которую они взяли у добровольцев, норадреналином. Это имитировало эффекты симпатической стимуляции и вызывало повышение экспрессии CDK, подобное тому, которое наблюдалось у здоровых мышей.