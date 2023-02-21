Политолог Миронов: Байден во время выступления в Варшаве прятался от недовольных поляков в пуленепробиваемом кубе
2023-02-21 23:47
Политолог Григорий Миронов обратил внимание на то, что президент Джо Байден выступал в Варшаве в пуленепробиваемом кубе.
Миронов напомнил, что жители Польши, как и других европейских стран недовольны, что вся ответственность за украинских беженцев легла на Евросоюз.
По его мнению, недовольные поляки могли выместить свою злость на американском президенте.
Миронов также отметил, что защитное бронестекло защищало Байдена не только от покушений, но и от тухлых помидоров.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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