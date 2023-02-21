Reuters: в Эквадоре начали добавлять кокаин в бетон
2023-02-21 23:52
Агентство Reuters сообщает, что в Эквадоре используют изъятый кокаин для изготовления бетона.
Брикеты кокаина измельчают вместе с другими отходами, а затем смешивают порошок с водой, песком и цементом.
За 2021 год в Эквадоре было изъято более 210 тонн наркотиков, в основном кокаина. Это больше, чем могут вместить полицейские склады и печи для сжигания.
К тому же для уничтожения кокаина в печах требуется 12 часов, а для измельчения и добавления в бетон – менее трех часов.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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