Reuters: в Эквадоре начали добавлять кокаин в бетон

Агентство Reuters сообщает, что в Эквадоре используют изъятый кокаин для изготовления бетона.

Брикеты кокаина измельчают вместе с другими отходами, а затем смешивают порошок с водой, песком и цементом.

За 2021 год в Эквадоре было изъято более 210 тонн наркотиков, в основном кокаина. Это больше, чем могут вместить полицейские склады и печи для сжигания.

К тому же для уничтожения кокаина в печах требуется 12 часов, а для измельчения и добавления в бетон – менее трех часов.