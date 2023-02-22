Депутат бундестага Дагделен: реакция властей ФРГ на расследование Херша по «Северным потокам» была странной

Депутат бундестага Севим Дагделен считает, что власти Германии странно отреагировали на информацию еймура Херша о подрыве «Северных потоков».

Ранее журналист опубликовал материалы о том, что к взрывам на газопроводах были причастны США.

Дагделен отметила, что речь идет об атаке на Германию, однако результаты расследования не вызывали резонанса ни в немецкой прессе, ни среди депутатов.

Она подчеркнула, что взаимоотношения ФРГ с Соединенными Штатами становятся серьезной проблемой для безопасности страны и ее граждан.