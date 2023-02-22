Депутат бундестага Дагделен: реакция властей ФРГ на расследование Херша по «Северным потокам» была странной
2023-02-22 00:10
Депутат бундестага Севим Дагделен считает, что власти Германии странно отреагировали на информацию еймура Херша о подрыве «Северных потоков».
Ранее журналист опубликовал материалы о том, что к взрывам на газопроводах были причастны США.
Дагделен отметила, что речь идет об атаке на Германию, однако результаты расследования не вызывали резонанса ни в немецкой прессе, ни среди депутатов.
Она подчеркнула, что взаимоотношения ФРГ с Соединенными Штатами становятся серьезной проблемой для безопасности страны и ее граждан.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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