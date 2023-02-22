Reuters: в Венеции из-за продолжающейся засухи почти пересохли каналы
2023-02-22 00:52
Агентство Reuters сообщает, что уровень воды в каналах Венеции катастрофически снизился. Им грозит пересыхание.
Из-за резкого падения воды в городе возникли проблемы с движением гондол и судов, принадлежащих экстренным службам.
Каналы пересыхают из-за отсутствия осадков, в северной части Италии уже несколько месяцев продолжается засуха.
Сообщается, что водные запасы рек сократились на 60% и более, количество снега в Альпах уменьшилось на 53%, а для восстановления нужно не менее 50 дней осадков.
Опубликовано: Светлана Репина
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Ангелина Крент
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